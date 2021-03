Peter Singer: es profesor de Bioética en la Universidad de Princeton y fundador de la organización sin fines de lucro The Life You Can Save (Salvar una vida). Entre sus libros se cuentan «Liberación animal», «Practical Ethics in the Real World» (Ética práctica en el mundo real) y «Why Vegan?» (¿Por qué vegano?). En abril, W.W. Norton publicará su nueva edición de «El asno de oro, de Apuleyo».