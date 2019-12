De los cuatro epígrafes, que cumplen con lo expuesto y que hablan por sí solos, rescato el del siempre certero Jorge Luis Borges: “Así habrán ocurrido los hechos, aunque de un modo más complejo; así puedo soñar que ocurrieron”; y el de Federico Tinoco (1928): “Sépase, pues, que no solo no lamento el pasado, sino que si tuviera que recorrer nuevamente el camino no trataría de variarlo un ápice”.