La experiencia fue generosa en lecciones, pero las principales conclusiones del taller fueron las siguientes: conversar en persona y conocerse un poco antes de empezar a tocar los temas delicados ayudó a construir empatía y respeto; fue valioso hablar con personas concretas en lugar de asumir como interlocutora a una “etiqueta” genérica; la metodología empleada permitió descubrir muchas cosas en común a quienes creían no compartir más que la nacionalidad. Bajo el entendido de que el sentido del ejercicio no era convencer al otro, hubo, a pesar de ello, personas que cambiaron su forma de pensar tras encontrar puntos válidos en sus parejas y, cuando no fue el caso, la ocasión se prestó, por lo menos, para incorporar las perspectivas y preocupaciones del otro con respecto al asunto en cuestión. No solo dialogaron fluidamente personas con formas de ver las cosas diametralmente opuestas, sino también de edades y otras condiciones muy distintas, ninguna de las cuales resultó ser un obstáculo insalvable para la comprensión. Sin duda, la predisposición de quienes nos acompañaron fue determinante. “Todos estamos aquí porque tenemos un interés común: queremos este país, nuestra casa”, comentó un participante.