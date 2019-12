Una buena y otra mala. La buena noticia es que los costarricenses no tenemos ese árbitro. Carecemos de ese dispositivo. De ese botón de reset del juego político. La mala es que convertimos esa sabia decisión en una esencia, en un rasgo identitario y, con ello, perdimos de vista sus consecuencias y su fragilidad: El progresivo desmantelamiento del Ejército luego de la dictadura de los Tinoco y su abolición tras la guerra civil de 1948, nos condenó como comunidad a tener que entendernos… o a pagar las consecuencias de no saber hacerlo. Abolir el Ejército no nos convirtió en un pueblo pacífico. Tampoco resolvió nuestras diferencias. Simplemente nos dejó sin el medio a la mano con el que por milenios los pueblos las han resuelto.