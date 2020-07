Mi responsabilidad como presidente de la Corte, primus inter pares, no admite que me acomode a las condiciones creadas por el paso del tiempo, y deje que se desvanezcan los propósitos de enmienda expresados cuando se produjo la grave crisis en el 2017; no cabe el disimulo o la miopía ante compromisos que se asumieron y que precisan una respuesta prudente y firme del Poder Judicial.