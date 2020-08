No es cierto. Luego resultó ser, en realidad, una plegaria para congelar el tiempo a fin de proseguir su relación sentimental con una bailarina que la mañana siguiente debía dejarle; ella viajaría a Nueva York; él, a México, y ya no volverían a verse. Tal vez esto tampoco sea cierto. Cuando lo conocí, no se lo pregunté.