El logro de estos resultados estará en la capacidad y la voluntad política que podamos tener para crear nuestro propio camino, para ofrecer al mundo algo que nos haga únicos y no intentar copiar lo que a otros les ha funcionado. El profesor o, mejor dicho, el padre de la estrategia competitiva, Michael Porter, ha planteado, de manera muy científica, que todos los países y empresas que han pretendido ser los más exitosos a partir de copiar a los mejores, no han tenido éxito, porque al final de cuentas, dice este estratega, no existe un único mejor, sino que cada uno debe descubrir sus mayores fuerzas para competir y trazar su propia ruta.