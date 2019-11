Buchanan y sus discípulos demostraron con sus estudios (Escuela de Virginia) que los funcionarios y los políticos, como todo hijo de vecino, toman decisiones en procura de sus propios beneficios electorales y económicos, no en aras de un hipotético “bien común” (The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, por James M. Buchanan y Gordon Tullock).