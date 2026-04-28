Columnistas

Ottón Solís revela para qué fundó el PAC, cuál fue su ideario original y por qué esa visión tiene hoy más vigencia que nunca

Con gritos para azuzar, fustas para instigar y cercas de alambre para dividir, lidiamos con el ganado en las fincas. Con la gente, el periplo democrático requiere del respeto y la razón

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Por Ottón Solís
"Luchamos para eliminar una estructura mental prevaleciente en numerosos políticos, la cual les hace creer, por ejemplo, que en la función pública, lo éticamente correcto es lo políticamente rentable", dice Ottón Solís al referirse a las luchas del PAC. (Albert Marin)







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