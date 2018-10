No entro a considerar los contenidos del cambio social real, estructural, estos deben ser definidos en un proceso de concertación social. Lo que sí conviene decir es que el Poder Ejecutivo, las fracciones parlamentarias y los movimientos sociales deben ofrecer a la sociedad su visión estratégica del desarrollo costarricense, fundamentarla en conocimientos técnicos, no en ideologías ni subjetivismos hiperbolizados y proponer medidas para concretarla, al tiempo que abandonan la costumbre de presentarse como redentores y salvadores porque no lo han sido nunca, no lo son y nunca lo serán.