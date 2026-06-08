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Otro que se perderá el Mundial

Mi vecino apostó que no verá el Mundial y dice que hará hasta lo imposible para ganar la apuesta: ya vendió el televisor

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Por Carlos Arguedas Ramírez

Aquí entre nos, anuncia un vecino que es parte de nuestra pandilla, aposté a que no veré el Mundial. Desde luego, sigue, voy a hacer hasta lo imposible para ganar la apuesta; ya comencé por no pagar la luz y vendí el televisor, aunque será difícil abstenerme porque lo que se exige de mí consiste en no hacer, y si algo va contra mis inclinaciones futboleras es no hacer lo que, francamente, me muero de ganas de hacer.








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Carlos Arguedas RamírezHilando finoMundial de Fútbol
Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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