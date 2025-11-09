Columnistas

Otra grave amenaza se cierne sobre los más pobres

Resulta muy cruel lo hecho en los últimos tres años: el recorte de inversión social en salud y educación para maquillar las cifras fiscales, de modo que se vean ‘sanas’

EscucharEscuchar
Por Nuria Marín Raventós

Los costarricenses tenemos preguntas incómodas pero necesarias sobre la CCSS. Algunas son, entre otras: ¿por qué se afirma que está quebrada sin documentarlo y contra el criterio de especialistas?, ¿por qué el Estado no ha abonado la millonaria deuda que le debe?, ¿por qué autorizar licencias de cuido sin contenido económico? Y la última pero no menos preocupante, a la que dedicaré esta columna: ¿por qué desfinanciar las pensiones del Régimen No Contributivo cuando sus beneficiarios conforman un segmento de la población cuya única vía de sustento es la pensión?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nuria Marín RaventósSana Críticapobrespobreza
Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.