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Óscar Arias Sánchez: Por primera vez en la historia, el gasto militar mundial excedió los 2,7 billones de dólares

Si hacemos de la paz una asignación extracurricular, acabará por ser una actitud extracurricular, una rareza de los bohemios y los soñadores

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Por Óscar Arias
Los cinco presidentes centroamericanos firman el plan de paz en agosto de 1987. De izquierda a derecha: Daniel Ortega (Nicaragua), José Napoleón Duarte (El Salvador), Vinicio Cerezo (Guatemala), José Azcona Hoyo (Honduras) y Óscar Arias (Costa Rica).
En agosto de 1987, los cinco presidentes centroamericanos firman el Plan de Paz. De izquierda a derecha: Daniel Ortega (Nicaragua), José Napoleón Duarte (El Salvador), Vinicio Cerezo (Guatemala), José Azcona Hoyo (Honduras) y Óscar Arias (Costa Rica). (Archivo/Cortesía)







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