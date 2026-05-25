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Óscar Arias: ‘El grave daño ambiental en Crucitas pudo evitarse’

‘Si no se permite la minería legal, tarde o temprano aparecerá la minería ilegal’, advierte Arias, citando al geólogo Esteban Gazel

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Por Óscar Arias
Fincas cercanas a Crucitas, en Cutris de San Carlos, donde por años se ha desarrollado la extracción ilegal de oro utilizando mercurio.







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