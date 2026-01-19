Columnistas

Optimismo sin anestesia

La tentación de pensar que ‘todo está perdido’ es comprensible, pero también históricamente inexacta. Ningún imperio –ni los más expansivos, ni los más violentos– ha sido eterno

EscucharEscuchar
Por José Daniel Rodríguez Arrieta
Reloj de arena contra fondo oscuro
Tal vez, el optimismo que cabe hoy no sea luminoso ni tranquilizador. Es un optimismo áspero, casi a contracorriente. Consiste en aceptar que atravesamos un momento duro, pero que no será así para siempre. Ningún imperio ha logrado eternizarse, ningún autócrata es eterno. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Daniel Rodríguez Arrietaautoritarismodesgaste de la democraciaoptimismoderecho internacional
José Daniel Rodríguez Arrieta

José Daniel Rodríguez Arrieta

Comunicador para el cambio social, máster y doctorando en Derechos Humanos, y escritor. Es docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y ha sido consultor para diversos entes, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y migración.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.