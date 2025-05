Opiniones y bandos

Dicen que cuando hay bandos, y siempre los hay, si no escogés, otros escogen por vos. Lo dice Benjamin Black, en Los lobos de Praga: él, que no es ni una cosa ni otra, porque su nombre propio, como todo el mundo sabe, es John Banville.

Así que aunque muchas veces ocurra que en ciertos tramos del acontecer no sepamos qué camino tomar, o no lo sepamos a ciencia cierta, se va por la vida cargando sambenitos que nos clasifican, muchas veces arrastrando calificativos que no corresponden con la realidad, para bien o para mal; las más de las veces para mal. Todo, gracias al juicio de quienes no nos conocen, pero están seguros de conocernos a base de información sigilosa que con frecuencia nos desfigura o nos desvirtúa.

Es como, presumo que para desnudar la intolerancia, decía con amargura o impotencia o ironía el Marqués de Sade, ese maldito contra el que se nos prevenía de muchachos y que nos metía miedo con sus decires acechando en las sombras a pesar de que para entonces llevaba muerto casi doscientos años. Decía: “No es mi manera de pensar lo que me ha traído mis desgracias, sino la manera de pensar de otros”.

Pero no se vale quejarse. La sustancia del sistema democrático consiste en que todas las personas dispongan en todo momento de una opinión sobre lo que sea, y que siempre estén en condiciones de manifestarla; por ejemplo, mediante las votaciones y las encuestas. En la democracia, la vida, como dicen, es una lucha constante de más de tres en una cama compartiendo una sola manta.

Eso sí, la diversidad de opiniones, que da la medida del pluralismo, termina en diversidad de bandos. La democracia abjura de la unanimidad y es, en cierta forma, también un mecanismo aritmético para resolver el conflicto, no para disiparlo ni encubrirlo. Donde solo hay una opinión posible, la cosa es fácil: es esa y se acabó; no hay que pensar porque no hay nada que decir ni decidir, solo adherir; lo que puede haber si se piensa es resistencia, tortura, cárcel, exilio, desaparición o muerte.

A pesar del carácter pluralista y el sesgo antagónico de la democracia, bien cultivada puede tener un comportamiento pacífico, dignificador y provechoso: alguien adelantó que un problema compartido es un problema que se reduce a la mitad.

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.