‘Olas solidarias’: un ejemplar proyecto del TEC

El esfuerzo de este grupo no se limitó solamente a llevarles electricidad a 69 jóvenes de isla Caballo. Con gran empatía, comprendieron las muchas necesidades materiales que tiene esta población

Por Nuria Marín Raventós

En momentos en que el país está inmerso en un discurso de odio y polarización, refresca ver cómo un grupo de 61 estudiantes prácticamente le cambió la vida a 69 jóvenes por medio de un proyecto universitario gestado por el TEC, denominado “Olas solidarias”.








Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

