O rescatamos a la Caja… o vamos buscando caja

En las últimas elecciones, un amplio sector del país respaldó el continuismo del actual gobierno, aun cuando crecieron las tensiones institucionales en la Caja, las listas de espera casi se duplicaron y la deuda estatal creció de ¢2,7 billones en 2022 a ¢4,4 billones

Por Juan José Romero Zúñiga
Edificio CCSS
Oficinas centrales de la CCSS, en avenida segunda, San José. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Académico universitario con 30 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. En la actualidad, es académico de tiempo completo en la Universidad Nacional (su alma máter), y en la Universidad de Costa Rica.

