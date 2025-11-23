Columnistas

Nuevamente, alzo la voz por el TSE

El TSE ha reaccionado de manera proactiva, defendiéndose por medio de voceros que han salido al paso de las críticas con explicaciones y al paso de los ataques con respuestas

Por Nuria Marín Raventós

Escribo nuevamente sobre una de nuestras instituciones más respetadas, tanto nacional como internacionalmente: el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Y cómo no voy a hacerlo?, cuando en todas las campañas que he vivido –que ya no son pocas– es la primera vez que tiene un protagonismo tan desmedido no como espectador y juez electoral, sino como actor relevante en la contienda política.








