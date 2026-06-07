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Nueva ley protege una infraestructura silenciosa que trabaja sin cobrar salario

Ahora corresponde pasar de las buenas intenciones a la ejecución, porque las leyes, por sí solas, no producen sombra ni mejoran la calidad del aire

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Por Christian Hess
Sembrar árboles
Los árboles sembrados, protegidos y cuidados durante años ofrecen una recompensa amplia y duradera.







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Ley de Arbolado UrbanoChristian Hessárboles
Christian Hess

Christian Hess

Fue letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y Juez del Tribunal Contencioso Administrativo. Ha sido integrante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y profesor universitario. Ha colaborado en proyectos relacionados con tecnología y derecho en el país, y ha publicado libros y artículos sobre esas materias.

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