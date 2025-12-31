Columnistas

Nuestra próxima asamblea de accionistas: ni en la empresa ni en el país conviene no participar

En empresas y países, la participación disciplinada mejora la gobernanza. La abstención, en cambio, invita a que otros decidan sin usted

Por Christian Hess
Fue letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y Juez del Tribunal Contencioso Administrativo. Ha sido integrante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y profesor universitario. Ha colaborado en proyectos relacionados con tecnología y derecho en el país, y ha publicado libros y artículos sobre esas materias.

