Columnistas

Nos vendieron una idea falsa: el desarrollo no evita las guerras

La prevención de conflictos genera enormes beneficios en materia de desarrollo: cada año sin guerras preserva años de progreso que de otro modo se perderían

EscucharEscuchar
Por Rabah Arezki
Paloma blanca, símbolo de la paz. Paloma con una rama de hoja de oliva en el pico
A pesar de las muchas investigaciones empíricas que muestran los efectos devastadores de los conflictos sobre la producción económica, el capital humano y la capacidad institucional, no ha sido tan fácil establecer un vínculo entre el desarrollo y la paz. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
pazguerrasdesarrolloTruman

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.