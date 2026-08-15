Nogui Acosta dice que nunca antes Costa Rica invirtió tanto por alumno. ¿Es cierto?

El diputado Nogui Acosta afirmó el 10 de agosto, en el plenario, que “nunca en la historia” Costa Rica había tenido un presupuesto real por alumno tan alto como el de 2026. Concluyó que hablar de recortes educativos es decir cosas que no se sostienen y pidió discutir con datos. Trataré de aportarlos, pero por capas: analizando cómo cada indicador de inversión responde a una pregunta distinta, limitándome a los diez presupuestos entre 2017 y 2026.

¿Es el presupuesto nominal más alto?

Sí. El presupuesto del MEP para 2026 asciende a ¢2,772 billones, el mayor del periodo. En 2018 fue de ¢2,666 billones. En ocho años creció cerca de 4%. Pero este dato compara colones con distinto poder adquisitivo.

¿Es la inversión real más alta?

No. Al ajustar mediante el Índice de Precios al Consumidor, el presupuesto de 2026 equivale aproximadamente a ¢2.481 billones de 2018: cerca de 7% menos que aquel año. El monto nominal aumentó, pero no compensó el cambio de los precios.

¿Tiene la mayor prioridad fiscal?

Tampoco. La prioridad fiscal indica cuánto representan los recursos del MEP frente a los ingresos del Gobierno Central. Alcanzó 54% en 2018; cayó a 35% en 2025 y subiría a 38% en 2026, todavía lejos de los máximos recientes. Además, el Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta que los ingresos del Gobierno Central disminuirán, por lo que parte del aumento del porcentaje se debe a que se reduce el denominador, no a que se recupere plenamente la prioridad educativa.

¿Tiene la mayor prioridad macroeconómica?

No. Este indicador compara el presupuesto educativo con el tamaño de la economía. En 2018, el presupuesto del MEP representó 7,4% del PIB; en 2026 sería cerca de 5,1%. La educación ocupa hoy un espacio mucho menor dentro de la capacidad económica del país.

¿Es la inversión real por estudiante más alta?

Todavía no puede afirmarse con información comparable. La serie publicada en el último Informe del Estado de la Educación llega hasta 2024. Tampoco sería correcto dividir los ¢2,7 billones del MEP entre su matrícula escolar: ese presupuesto incluye transferencias universitarias y otros recursos. No obstante, hasta 2024 tampoco había un récord. La inversión real por estudiante fue de ¢1,7 millones en 2017, cayó a ¢1,5 millones entre 2020 y 2023, y subió a ¢1,7 millones en 2024. Pero lo más revelador es cómo se produjo la recuperación reciente. Entre 2021 y 2024, la inversión real por estudiante aumentó en ¢165.490, aunque la inversión real total disminuyó ligeramente.

¿Cómo ocurrió esto? Una simple descomposición muestra que todo el aumento se debe a que la matrícula cayó de 1.108.364 a 996.840 estudiantes. Es posible que la reducción demográfica continúe elevando el indicador en 2025 y 2026. Pero aun si luego se comprobara un récord, no demostraría que hubo más inversión: sería principalmente el resultado de dividir menos recursos reales entre muchos menos estudiantes.

¿Es suficiente lo que invierte el país?

La comparación internacional ayuda a responder. Según la OCDE, Costa Rica destina US$5.226 por estudiante, ajustados por poder adquisitivo, desde primaria hasta la educación postsecundaria no terciaria. El promedio de la organización es US$12.438. Invertimos apenas 42% de ese promedio. Las necesidades internas son igualmente claras. Las Juntas de Educación y Administrativas deberían recibir cerca de ¢97.000 millones para operación y mantenimiento, pero reciben aproximadamente ¢41.000 millones: menos de la mitad. Las becas de Avancemos alcanzan solo al 43% del estudiantado pobre de secundaria.

En primaria, apenas el 16% recibe el currículo completo y 3.764 escuelas no lo ofrecen, en muchos casos por falta de docentes para todas las asignaturas especiales.

La respuesta final exige precisión. El presupuesto nominal de 2026 sí es el mayor de la última década. La inversión real, la prioridad fiscal y la prioridad macroeconómica no lo son. El récord por estudiante aún no puede comprobarse con datos comparables y, si existe, estará muy influido por la caída de la matrícula. Pero lo más importante es que un cociente más alto no demuestra que la inversión sea suficiente.

El diputado pidió discutir con datos. Tiene razón. Pero deben utilizarse todos, no solo el indicador que ofrece la respuesta coyuntural más conveniente.

affa17@gmail.com

Andrés Fernández Arauz es economista.