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Nogui Acosta dice que nunca antes Costa Rica invirtió tanto por alumno. ¿Es cierto?

El presupuesto nominal de 2026 sí es el mayor de la última década. La inversión real, la prioridad fiscal y la prioridad macroeconómica no lo son

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Por Andrés Fernández Arauz

El diputado Nogui Acosta afirmó el 10 de agosto, en el plenario, que “nunca en la historia” Costa Rica había tenido un presupuesto real por alumno tan alto como el de 2026. Concluyó que hablar de recortes educativos es decir cosas que no se sostienen y pidió discutir con datos. Trataré de aportarlos, pero por capas: analizando cómo cada indicador de inversión responde a una pregunta distinta, limitándome a los diez presupuestos entre 2017 y 2026.








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Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

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