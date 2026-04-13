Columnistas

Noche, muerte, chistes y guerra

Con qué desaprensión y crueldad se habla hoy día de la guerra. En ocasiones, la frivolidad de salón del lenguaje llega hasta a hacer chiste de ella

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Por Carlos Arguedas Ramírez

Los lectores acuciosos avanzan despacio en sus lecturas y de vez en cuando se detienen sobre una frase como sobre un obstáculo que hay que superar para seguir, con la misma incertidumbre de los caracoles cuando se desplazan por la arena de la playa.








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Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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