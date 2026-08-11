Columnistas

No se puede ser neutral frente al autoritarismo

La indiferencia y el silencio frente a la persecución de otros terminan debilitando a toda la sociedad, hasta que ya no queda nadie para defender a quien finalmente también es perseguido

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Por Christian Hess
Plantón en defensa del Poder Judicial
Las manifestaciones ciudadanas del pasado jueves 6 de agosto en diversos puntos del país, con la plaza de la Democracia como epicentro, dejan claro que son muchos los que no quieren seguir callando. (José Corder/LN)







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Christian Hess

Christian Hess

Fue letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y Juez del Tribunal Contencioso Administrativo. Ha sido integrante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y profesor universitario. Ha colaborado en proyectos relacionados con tecnología y derecho en el país, y ha publicado libros y artículos sobre esas materias.

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