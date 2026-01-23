No permitamos que el fanatismo y la apatía ganen estos comicios

José María Solís: "Me atrevo a decir que el costarricense promedio solamente conoce a las primeras seis o siete figuras que encabezan las encuestas".

Un 44% de quienes podremos votar en 2026 tenemos entre 18 y 39 años de edad. En mi caso, acabo de cumplir 21 años, por lo que esta es la primera vez que elegiré a quien ocupe la presidencia y las diputaciones de este país.

Desde niño he tenido un gran interés por la política, sobre todo por el funcionamiento interno de la Asamblea Legislativa, la estructura de los partidos políticos e, incluso, cómo era la cotidianeidad de un diputado. Por esto, en 2022, cuando supe que habría 25 candidaturas a la presidencia, recuerdo que me planteé como un reto personal saber quiénes eran todos, y conocer sus propuestas, sus alianzas, sus enemistades y su pasado.

Sin embargo, por motivos que aquel joven de 17 años desconocía, los comicios de 2022 tuvieron un abstencionismo de 40,0%, el más alto en elecciones presidenciales que ha registrado el Tribunal Supremo de Elecciones.

Cuatro años después, creo que entiendo a aquellos costarricenses que hace cuatro años se abstuvieron de votar. En este 2026 tenemos 20 candidaturas para la presidencia y 24 agrupaciones políticas que buscan obtener curules.

A pesar de esta amplia oferta electoral, me atrevo a decir que el costarricense promedio solamente conoce a las primeras seis o siete figuras que encabezan las encuestas. Alrededor del 65% de quienes aspiran a la presidencia de Costa Rica ni siquiera parecieran existir para la mayoría del electorado. Esto se demuestra al recordar que, en 2022, solo hubo seis candidaturas que superaron el 1% de los votos. ¡Solo 6 de 25!

¿Y por qué dije que entiendo a esos votantes? Porque, como elector, es frustrante ver a figuras odiadas de la política “intentándolo nuevamente”, mientras que varios aspirantes solo se diferencian por el color de su bandera, ya que sus propuestas son casi idénticas.

Costa Rica merece una clase política de primer nivel, que logre crear alianzas o coaliciones para sacar adelante al país. Costarricenses, ¡votemos con inteligencia! No permitamos que el fanatismo y la apatía ganen estos comicios. Nuestra patria merece más que bonitas palabras y promesas vacías.

José María Solís Arias es estudiante de Historia.