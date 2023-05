No, las buenas noticias económicas no abundan

Estos últimos dos domingos hemos escuchado cadenas nacionales emitidas por el presidente Rodrigo Chaves. Decidí mirarlas con atención y tomar nota de lo mencionado para escuchar el punto de vista gubernamental. Mi veredicto: las cadenas del mandatario no son más que anuncios propagandísticos que refuerzan el populismo y la desinformación, los dos pilares empleados por la administración desde el primer día. Las falacias y el cinismo predominan, como elaboro a continuación.

La primera cadena trató el proyecto sobre las jornadas excepcionales de 12 horas, y la segunda sobre los impuestos de 30% propuestos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Con respecto a la primera, noté como, aparte de no mencionar ni un solo estudio para fundamentar su argumento, Chaves demostró su desconocimiento del Código de Trabajo, específicamente los artículos 136 y 139, que estipulan la jornada ordinaria de ocho horas, así como el debido pago de horas extra.

Según el presidente, las horas extra se pagan después de las 48 horas, aun cuando el código especifica, cito textualmente, que el trabajo efectivo que “exceda de la jornada inferior a estos que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y deberá ser remunerada con un 50% más de los salarios mínimos o de los salarios superiores a estos que se hubieren estipulado”. Es decir, bajo ley se debe pagar al trabajador cuando labore fuera de las ocho horas, sin importar si excede o no las cuarenta y ocho.

A pesar de esto, en Costa Rica el 50,8% de los asalariados no recibe pago de horas extra, o bien, un 20,9% trabaja más de 48 horas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). A esto hay que añadir que, aunque el desempleo está bajando, la pobreza extrema va en aumento. El 6% que había el año pasado, creció a un 8% para febrero del 2023, según el informe Análisis del mercado laboral y pobreza en Costa Rica, elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR). En cifras, 32.000 hogares y 103.000 personas se sumaron a la condición de pobreza del país. ¿Es esto una buena noticia económica, señor presidente?

Más impuestos

Con respecto a la temática de la siguiente cadena, junto con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el presidente dice que “no están proponiendo más impuestos”, contradiciendo su propuesta realizada, el viernes anterior, para colocar un 30% de impuesto a las Mipymes. Durante casi ocho minutos, demuestra un discurso populista, donde no demuestra cifras, datos concretos o ejemplos para respaldar sus argumentos. Habla mucho sobre “acabar con la alcahuetería de la evasión fiscal” y hacer “lo justo para el pueblo” haciendo que todas las empresas “paguen el mismo porcentaje de sus ganancias”.

Sinceramente, siento que don Rodrigo tiene un entendimiento erróneo de la situación económica. Señor presidente, no todos los costarricenses tienen la oportunidad de vivir en Monterán y gozar de un buen salario como usted. Viera que hay personas que ponen sus negocios para subsistir. Imagínese que según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), las Mipymes aportan un 34% a la creación de empleos y un 35,7% del producto interno bruto (PIB). Son una parte importante de nuestro desarrollo económico como país. Hay algo que se llama equidad, que usted tanto menciona, pero no entiende.

Captura de pantalla de la cadena nacional de este domingo, en la que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta; y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, hablaron sobre los proyectos fiscales que enviaron a la Asamblea Legislativa la semana pasada.

La equidad

Equidad no es ponerle a todos el mismo impuesto, es colocarlo según la condición y necesidad. Le doy un ejemplo, tenemos a un hombre alto, un hombre mediano y un hombre bajo viendo un partido de béisbol detrás de una cerca. Si le damos a todos un banco, el bajo y el mediano no lograrían ver. Pero, si al bajo le damos dos bancos, al mediano uno y al alto ninguno, van a poder llegar a una posición igualitaria y ver el partido. Lo mismo con los impuestos, que como decía Alfredo González Flores, “que el rico pague como rico y el pobre como pobre”. Esa es la base de la justicia tributaria.

Como si no fuera poco, y devolviéndome al punto, Chaves también detalla en la cadena que no hay que dejarse engañar por “las voces del odio, mentirosas y serviles de los ricos de este país” que desean “defender intereses de los ticos que se creen tener corona”. Incluso, volviendo a la primera cadena de las jornadas, también habla de que los opositores al proyecto poseen “intereses políticos estrechos”. Con todo respeto, señor presidente, ¿se ha autoanalizado?

Rodrigo Chaves dice estar en contra de los ricos, pero después propone colocar un impuesto que para unos tal vez sea fácil de pagar, pero para la clase trabajadora será difícil. Dice estar en contra de los ricos, pero se olvida de casos como los de Calixto Chaves, Bernal Jiménez, Arnoldo André, Jack Loeb y demás. Nombres de personas que contribuyeron a su campaña en grandes cantidades y, hoy en día, se han visto favorecidos con algunas de sus políticas. Por ejemplo, como el tema del puerto de Caldera, la ruta del arroz, el intento de venta del BCR e incluso, la Cancillería. Esto es una contradicción en su máxima expresión.

Costo de la vida

Tomando en cuenta estas dos cadenas y la situación actual, pregunto, ¿para quién las noticias económicas son buenas don Rodrigo? ¿Para quién aparte de sus amigos? Porque para el pueblo no. Esas “voces del odio” que dice usted, esos “sindicatos añejos” como usted les llama, son personas que cumplen con su responsabilidad ciudadana de defender el bienestar común y la verdad. Que a usted le incomode que hablen en su contra al punto de tildarlas de “canalla” cada vez que lo contradicen es otra cosa.

El costo de la vida está más caro, quieren colocar impuestos a las Mipymes, poner a las personas a trabajar 12 horas a costa de sufrir más abusos laborales y agravar su salud, recortar en ¢4.000 millones el presupuesto de cultura (una base importante para nuestro país) e imponer un impuesto del 2% sobre las sillas de ruedas, atentando contra los derechos de las personas con discapacidad. Eso no es “comerse la bronca”, como decía el presidente en campaña, es ser un gobernante irresponsable, egoísta e improvisado.

Costarricenses, no nos dejemos engañar. Estamos bajo un discurso populista que quiere intentar vender ideas que no son, que prefiere favorecer a quienes brindan su apoyo incondicional y atacar a quien les cuestiona. Estoy segura de que después de este artículo, habrá muchos de sus seguidores que me tildarán de “canalla” por señalar las falacias emitidas por nuestro mandatario. Si decir la verdad, ejercer mi derecho de opinar y mi responsabilidad ciudadana de informar me convierte en “canalla”, entonces lo soy, y orgullosamente.

En este momento es importante denunciar el autoritarismo de nuestro gobierno, y asegurarnos de luchar por una vida digna para todo el país. De seis fracciones legislativas, solo una ha demostrado una verdadera oposición y defensa del pueblo. A las otras cinco, les pido un mayor esfuerzo para velar por nuestros derechos. Pues, claramente, las buenas noticias económicas no abundan, aunque me pregunto si el presidente no es consciente de esto o si lo es, pero desea ocultar la verdad. Me inclino por la segunda opción, si les soy sincera.

La autora es activista cívica de 16 años.