¿Es razonable suponer que, en general, los miembros de un sexo comparten características diferentes (en grado) de las del sexo opuesto? Es razonable si adoptamos una sentencia del biólogo Theodosius Dobzhansky: “Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución”. Esto es: sobreviven las formas de vida que se adaptan a su medio (aunque el Homo sapiens es especial pues también adapta su medio para su sobrevivencia: agricultura, ciudades, etc.). La evolución “dividió el trabajo”: determinó que los hombres ejercieran el papel de protectores de sus mujeres y de sus hijos (sobre todo poco antes y después del nacimiento). Así, los hombres tienen la fuerza y la testosterona que les faltan a las mujeres; estas no las necesitan pues la evolución ahorra energía y “no duplica” .