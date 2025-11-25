Columnistas

No fue talento. Fue lucha. Así llegué al MIT

María José Durán, primera costarricense en ser aceptada para cursar un doctorado en el MIT, cuenta cómo ha llegado tan lejos. Y les dice a todos: ‘Lo único que está en medio de su situación actual y su mayor sueño es una decisión: la decisión de querer luchar. Luchar contra viento y marea’

Por María José Durán
Primera costarricense que cursa un doctorado en Bioingeniería en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde investiga nuevas avenidas para la cura de enfermedades por medio de la biología sintética y la inmunología. Graduada de Ingeniería en Biotecnología en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

