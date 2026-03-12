Columnistas

Hoy estamos en el lado equivocado de la tormenta

Mientras haya un rayo de esperanza por hacer de la paz el ‘estado natural’ de las relaciones internacionales, hagamos oír nuestra voz

Por Jorge Vargas Cullell

Bueno, entonces la guerra parece ser, nuevamente, el estado natural de las relaciones internacionales. Luego de un breve interludio de unos ochenta años en los que, por primera vez, un conjunto de regímenes institucionales procuró, con severas limitaciones, establecer la paz y la cooperación como fundamento internacional, volvimos a las andadas que caracterizaron al mundo durante milenios: el que es fuerte y puede, pega y pega no una sino las veces que sean. Hoy, por esta razón; mañana, por la que sea.








