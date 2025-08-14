Columnistas

Niños usados para mendigar

¿Serán reales estas familias? ¿Estarán conscientes del riesgo al que exponen a los niños? ¿Dónde están las autoridades que deben velar por los derechos de esos menores?

Por Ronald Matute

No sé si soy demasiado mal pensado, pero en estos tiempos en que los fraudes, los embustes y las mentiras parecen haberse normalizado, me asaltan las dudas cuando veo supuestas familias pidiendo limosna en la calle.








