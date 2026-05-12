Columnistas

Niños que solo quieren salir del aula para descansar del ‘bullying’

Es lamentable saber que hay padres que desconocen lo que hacen sus hijos y tampoco están pendientes de lo que les ocurre. Deje de ser un padre o una madre ausente

EscucharEscuchar
Por Rocío Solís Gamboa

El acoso escolar no debe verse solo como una situación en la que hay un agresor y una víctima. Es un fenómeno que involucra a compañeros, padres, docentes y a la sociedad en general. Aprovecho que el pasado 2 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra el Acoso Escolar para compartir algunas reflexiones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Línea de vidabullyingmatonismoRocío Solís Gamboapadresvíctimasagresores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.