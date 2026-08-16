Columnistas

‘Ninis’: el eslabón más vulnerable de Costa Rica

Urgen un cambio de rumbo educativo y una red de cuidados, única ruta para garantizar mejores oportunidades a los jóvenes

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Por Nuria Marín Raventós

Por años, el Estado ha cometido el grave error de no asignar los recursos necesarios para apoyar a la población juvenil, comprendida entre los 15 y los 24 años. Una inversión adecuada permitiría que el 100% concluya la enseñanza media, lo que cerraría la brecha educativa, incluida la digital; reduciría la pobreza y aumentaría el número de contribuyentes a la seguridad social.








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Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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