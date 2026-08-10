Columnistas

Ninguna ruta para vender el BCR esquiva los 38 votos

No hay puerta trasera de mercado de capitales que evite el requisito constitucional

EscucharEscuchar
Por Elian Villegas Valverde
BCR, fachada
La Constitución protege al BCR como banco estatal e institución autónoma, por lo que una eventual privatización no puede sortear el requisito de los 38 votos mediante atajos jurídicos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elian Villegas ValverdeBCRBanco de Costa RicaRodrigo Chavesvender el BCRConstitución Políticaautonomía institucionalventa bancos estatales
Elian Villegas Valverde

Elian Villegas Valverde

Exministro de Hacienda y abogado con 30 años de experiencia en mercados financieros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.