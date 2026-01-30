Ningún algoritmo logra reemplazar con basura generativa el valor profundamente humano de la labor creativa

Ana Murillo Rojas: "La industria nos quiere vender la IA como una vía de 'optimización y eficiencia', pero lo único que ha provocado esta tecnología es banalizar el proceso creativo.

La inteligencia artificial (IA) generativa no es solo un avance tecnológico; es un arma, y su uso indiscriminado y sin regulación está afectando todas las áreas. Si bien su función es simular inteligencia, lo que hace es regurgitar información sin criterio propio ni conciencia.

Su normalización la integra de forma automática en múltiples aplicaciones que crean videos e imágenes imposibles de identificar. Durante esta campaña electoral, hemos visto a familiares sumergirse en videos hechos o manipulados con IA en los que ni los hechos ni el video son reales.

La industria nos quiere vender la IA como la vía de “optimización y eficiencia” en que máquinas se encargan de hacer tareas repetitivas para que nos podamos dedicar a lo creativo, pero termina ocurriendo lo contrario, porque lo único que ha provocado es banalizar el proceso creativo.

A los artistas se nos ha ofrecido incluso como “arte aumentativo” pero roba nuestra información (arte) sin consentimiento y sin pagar, y es incapaz de sustituir el impulso artístico como forma de expresión humana ligada a la experiencia, la emoción, el pensamiento, el contexto y el error. Una “obra de IA” puede sorprender a primera vista, pero no pasa de ser una construcción a partir de patrones extraídos de millones de obras creadas por artistas reales.

El Diseño no es solo crear “cosas bonitas”, sino traducir pensamiento y estrategia a un lenguaje visual. La IA no debería explotar el trabajo de artistas como atajo para evitar procesos creativos que cuestan dinero. Ver publicidad hecha por IA con diseños repetitivos y desconectados de la expresión humana termina afectando la reputación de marcas por “tacañas, baratas o de poco valor”.

Es natural que en el sector artístico estemos asustados, pero debemos tomar una postura y exigir que se regule el uso responsable y consciente de esta herramienta para que la gran industria no se aproveche del trabajo humano.

Debemos exigir una regulación que transparente el uso de datos, el respeto a los derechos de autor y la remuneración por el trabajo humano que ha servido para entrenar estos algoritmos.

Debemos exigir también que se fomente una formación crítica que enseñe cómo funcionan estos sistemas, cuáles son sus límites, y cuáles, las implicaciones de su uso.

Para mí, ningún algoritmo logra reemplazar con basura generativa el deseo y el valor profundamente humano de la labor creativa.

La creación humana es resistencia; es elegir pensar en lugar de preguntarle a ChatGPT; es consumir, valorar y pagar el trabajo humano que hay detrás del proceso creativo, para seguir defendiendo nuestra identidad y diversidad, nuestra humanidad y sensibilidad.

Ana Murillo Rojas es estudiante de Diseño Gráfico.