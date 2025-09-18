Columnistas

Nicolás Maduro en calzoncillos

Hacia Maduro, desde hace años, está dirigida una actividad de inteligencia que incluye seguimiento en el terreno, revisión y análisis de sus comunicaciones, con particular énfasis en todos aquellos sistemas que la dictadura cree que están encriptados

Por Miguel Henrique Otero
Nicolás Maduro, Venezuela
El seguimiento a Maduro con las más recientes tecnologías satelitales es más sofisticado de lo que muchos piensan. (Shutterstock/Foto)







Miguel Henrique Otero

Matemático y administrador de empresas. Presidente editor del diario ‘El Nacional’, de Venezuela, funge desde 2009 como vicepresidente del venezolano Bloque de Prensa, y desde 2003, como vicepresidente de la Comisión para la libertad de expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa.

