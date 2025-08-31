Columnistas

Mujeres misóginas

La misoginia puede comenzar en casa, cuando se da un trato diferenciado en favor de los hombres, y en la escuela está demostrado cómo muchos docentes dan prioridad a los hombres en las áreas de ciencia y matemáticas, y a las mujeres en las áreas sociales

EscucharEscuchar
Por Nuria Marín Raventós

En pleno siglo XXI persisten situaciones que pueden convertir a las mujeres en la peor enemiga de otra mujer. Lo he visto porque vivimos en una sociedad patriarcal en la que hombres y mujeres repiten patrones y estereotipos que, en su peor versión, son las agresiones físicas, pero hay muchos más que todas las hemos sufrido.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sana CríticaNuria Marín Raventósmisoginiamujeres misóginas
Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.