Columnistas

Mujeres, dependencia económica y una narrativa peligrosa

Es crucial explicarles a las jóvenes que la independencia económica no solo es una cuestión de dinero, sino de poder y de libertad para decidir

EscucharEscuchar
Por Katherine Zúñiga Aguilar
Katherine Zúñiga Aguilar, estudiante de Ciencia Políticas UCR. Proyecto En voz alta. Opinión
Katherine Zúñiga: "La independencia financiera de muchas 'influencers' hoy proviene justamente de comercializar una idea de sumisión disfrazada de elegancia". (Cortesía: Katherine Zúñiga Aguilar/Cortesía: Katherine Zúñiga Aguilar)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
En voz altaKatherine Zúñigaelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.