Columnistas

Mujeres: a votar para lograr empoderarse

La autonomía económica de las mujeres es la mejor ruta para empoderarlas. Y al no darse este empoderamiento, pierden las mujeres, pierden las familias y pierde el país

EscucharEscuchar
Por Nuria Marín Raventós

Escucho, de diferentes sondeos, que las mujeres no están con el oficialismo. Eso es coherente, pues han sido la población más violentada en los últimos cuatro años. Además, de haberse incrementado los niveles de violencia, hay una desmejora en sus condiciones laborales y disminuyeron los recursos de los programas llamados a protegerlas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sana CríticaNuria Marín Raventóselecciones 2026voto de mujeres
Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.