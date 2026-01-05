Columnistas

Mi regalo de Reyes

El regalo de Reyes que quiero es la ficción real y permanente de tu compañía: desde hace seis años no estás. Nuestro alrededor fue cambiando la gente, fueron cambiando los espacios y los tiempos, pero las vivencias nos hicieron cómplices

Por Carlos Arguedas Ramírez

Oíme, cuando esto se publique recién habrá comenzado otro año, será año nuevo otra vez. Para mí seguirá la rutina de la cuenta convencional del tiempo, al principio pensaré que la vida se resitúa y en cierto modo comienza.








Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

