Mi llamado a una nueva generación de patriotas

Solo quienes en verdad aman este suelo donde nacieron comprenderán que es vital hacer la diferencia. ¿Cómo? Con un voto consciente este 1.° de febrero

Por Felipe Villalobos Suárez
​Felipe Villalobos Suárez. Estudiante de Ciencias Políticas. Sección En voz alta, proyecto de Opinión
​Felipe Villalobos Suárez: "¿No es justo que el ciudadano honre a su patria no solo cuando la euforia de un juego de fútbol le recuerda dónde nació?". (Cortesía: ​Felipe Villalobos Suárez/Cortesía: ​Felipe Villalobos Suárez)







Felipe Villalobos SuárezEn voz altaelecciones 2026

