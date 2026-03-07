Columnistas

Mi estrategia fue ignorar el techo; mi feminismo, seguir adelante

De un salto, pasé de cuestionar mi valor a enfocarme en mi contribución, y eso es lo que me ha permitido quedarme y poder crecer como profesional

Por María José Durán
Evento del Día de la Mujer en Silicon Valley en el que participó María José Durán, primera costarricense que cursa un doctorado en Bioingeniería en el MIT.
Una noche, en Silicon Valley, María José Durán organizó un evento por el Día Internacional de las Mujeres, en el que reunió a empresarias, inversionistas y académicas para construir juntas una red de apoyo profesional. (Cortesía: María José Durán/Cortesía: María José Durán)







