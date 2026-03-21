Columnistas

MEP necesita resultados, no más anuncios

Sustituir la rendición de cuentas por una sucesión de anuncios debilita la capacidad de conducción del sistema, que afronta desafíos estructurales impostergables

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Por Andrés Fernández Arauz

A estas alturas de la administración, el país debería ver una rendición de cuentas clara del Ministerio de Educación Pública sobre los compromisos establecidos en su propio Plan de Trabajo Estratégico 2025-2026, presentado en junio del 2025 por el actual ministro. Ese plan no era una declaración general: definía ejes, indicadores, líneas base, metas y plazos concretos. Por lo mismo, el principal deber del jerarca hoy no es anunciar nuevas iniciativas, sino mostrar resultados verificables.








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