Mentir al votante es traición

Un partido que lanza tan soberanas mentiras al pueblo deja muchas dudas sobre la transparencia de su agenda y la idoneidad de sus liderazgos

Por Ronald Matute

Mentir, manipular, engañar y confundir al votante es una nociva práctica que no hemos podido erradicar de nuestras campañas electorales y que algunos encantadores de serpientes más bien abrazan con singular empeño.








Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

