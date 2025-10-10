Columnistas

Más herramientas de IA para manipular nuestra realidad

En la campaña electoral que comienza nos exponemos a la desinformación desbordada. Será difícil contener a las empresas que manejan los algoritmos y a los sectores políticos con capacidad y pocos escrúpulos para maximizar su impacto

EscucharEscuchar
Por Eduardo Ulibarri

El 30 de setiembre, OpenAI, creadora de ChatGPT, presentó Sora 2, un poderoso modelo para la generación de videos mediante inteligencia artificial (IA). Pretende convertirlo en una aplicación que dé a los usuarios gran poder para fingir realidades y alterar las acciones, apariencias y diálogos de quienes las habitamos. Competirá con TikTok y, por supuesto, esperan multiplicar sus utilidades.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eduardo UlibarriRadarIAOpenAIChatGPTSora 2ChatGPT Pulsecampaña electoralmanipular la realidaddeep fake
Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.