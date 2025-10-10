Más herramientas de IA para manipular nuestra realidad

El 30 de setiembre, OpenAI, creadora de ChatGPT, presentó Sora 2 , un poderoso modelo para la generación de videos mediante inteligencia artificial (IA). Pretende convertirlo en una aplicación que dé a los usuarios gran poder para fingir realidades y alterar las acciones, apariencias y diálogos de quienes las habitamos. Competirá con TikTok y, por supuesto, esperan multiplicar sus utilidades.

Una semana antes, lanzó ChatGPT Pulse , con esta promesa: “Lleva a cabo investigaciones de forma totalmente proactiva, a fin de ofrecerte actualizaciones personalizadas basadas en tus conversaciones, comentarios y aplicaciones conectadas”. Es decir, espía y “predice” preferencias y las manosea y explota sin nuestra intervención.

El 1.° de este mes, Mark Zuckerberg, gran chamán de Meta –dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp– anunció que la empresa comenzaría a usar las interacciones de los usuarios con sus herramientas de IA para “personalizar” anuncios y otros contenidos .

Nada de lo anterior es nuevo, pero la IA otorga a estos y otros artilugios, dominados por megacorporaciones, un poder extremo para intervenir y manipular la realidad. En el ámbito más personal, para escrutar con minuciosa precisión las huellas que dejamos en las redes sobre gustos, conexiones, aplicaciones y comportamientos íntimos, y explotarlos con contenidos “a la medida”. En la esfera más amplia o social, para potenciar la capacidad de simular lugares, personas, acciones y palabras, y borrar casi del todo la frontera entre verdad y ficción (o mentira): deep fakes extremos.

Añadamos a estas formas de tomar la realidad su facilidad de uso y moderación cada vez más debilitada, y tendremos lo obvio: una capacidad de falsificación, control y adicción simbólica sin precedentes; la receta ideal para la desinformación desbordada.

A ella nos exponemos en la campaña electoral que comienza. Los titiriteros en este entramado no seremos tanto los ciudadanos pegados a las redes, sino las empresas que manejan los algoritmos y los sectores políticos con capacidad y pocos escrúpulos para maximizar su impacto. Más que instrumentos de comunicación cívica, serán vías para capturar poder.

¿Podremos contenerlos de aquí al 1.° de febrero? Lo dudo. Al menos, sin embargo, debemos activar las alertas y oponerles resistencia.

Eduardo Ulibarri es periodista y analista.