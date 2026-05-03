Columnistas

Más estadounidenses duermen en la calle

En Miami, el alquiler de un apartamento de un dormitorio supera los $2.500 al mes, y eso en los barrios que no se consideran especialmente caros

EscucharEscuchar
Por Andrés Hernández Alende
Personas sin hogar en Los Ángeles, California, se mantienen en tiendas de campaña que instalan en las aceras
Personas sin hogar en Los Ángeles, California, pernoctan en tiendas de campaña que instalan en las aceras. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrés Hernández AlendeMiamipersonas sin hogar en Estados Unidosfalta de techocrisis de vivienda

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.