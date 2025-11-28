Columnistas

María Belén Arce, graduada en Comercio y Mercados Internacionales: ‘El campo de batalla electoral son las redes sociales’

Muchos votantes eligen conforme a lo que les presenta el algoritmo. Esto erosiona el pensamiento crítico y transforma el voto en una respuesta impulsiva, más basada en emociones que en razonamiento

Por María Belén Arce Lobo
María Belén Arce Lobo, Msc. Comercio y Mercados Internacionales, UCR.
