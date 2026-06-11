Columnistas

Malas y buenas noticias educativas

Nuestro gran reto es invertir en educación para completar la inclusión con creciente calidad

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Por Leonardo Garnier

La mala noticia es que, en Costa Rica, hay más de dos millones de personas mayores de 24 años que no completaron la secundaria; eso es más de la mitad. El dato es sobrecogedor y constituye el mayor freno para aumentar nuestra productividad y bienestar. La buena noticia es que esto ha mejorado significativamente en las últimas décadas.








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Leonardo Garnier

Leonardo Garnier

Ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).

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