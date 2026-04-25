El tormento de los migrantes en Estados Unidos continúa: luz verde a polémico centro de detención en Florida

En julio del año pasado, el presidente Donald Trump recorrió las instalaciones del polémico centro de detención en el estado de Florida.

FIRMAS PRESS.- Una reciente decisión judicial en el estado de la Florida dispara las alarmas en dos áreas trascendentales: la protección del medio ambiente y la situación de los inmigrantes.

La decisión del tribunal de apelaciones del Undécimo Circuito permite que el centro de detención de inmigrantes en los humedales de los Everglades, al oeste de Miami, bautizado con el inquietante sobrenombre de Alligator Alcatraz –o Alcatraz de los Caimanes, en español–, continúe operando. El fallo plantea preguntas legales y también morales.

La decisión anula el cierre ordenado por un tribunal inferior y se apoya en un argumento técnico: al estar administrado por el estado de la Florida y no por el Gobierno Federal, el centro de Alcatraz de los Caimanes no estaría obligado a cumplir con la ley federal que exige evaluaciones de impacto ambiental. Pero reducir el debate a una cuestión de jurisdicción es una simplificación peligrosa.

El fallo del tribunal de apelaciones deja en una especie de limbo jurídico a un espacio en medio de los pantanos de los Everglades que, por su propia naturaleza, debería estar sometido a una supervisión estricta.

Los Everglades no son un terreno cualquiera: constituyen uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos de Estados Unidos. Estos vastos humedales contienen una enorme reserva hídrica que abastece de agua potable al sur de la Florida, y además es un hábitat para numerosas especies animales, algunas de ellas en peligro de extinción.

Permitir que un centro de detención funcione en los Everglades sin una evaluación ambiental rigurosa es abrir la puerta a un precedente alarmante. ¿Basta con cambiar la etiqueta administrativa para eludir responsabilidades federales? Si esa lógica prospera, el impacto podría extenderse mucho más allá de este caso.

Organizaciones como Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity han decidido continuar la batalla legal, ahora que el caso vuelve al tribunal de distrito. La insistencia de los grupos ecologistas no solo responde a la defensa del medio ambiente, sino a una preocupación más amplia: evitar que se normalicen vacíos legales que permitan operar infraestructuras sensibles sin controles adecuados.

Pero el problema no se limita a la preocupación ecológica. Las denuncias sobre abusos contra inmigrantes recluidos en Alcatraz de los Caimanes –entre ellas, acusaciones de golpizas y uso de gas pimienta contra detenidos– agravan la situación en el centro. Esos casos deben ser juzgados sin dilación en los tribunales, porque no se puede tolerar la infracción de normas básicas de derechos humanos. Cuando hay acusaciones de violencia sistemática, la respuesta institucional no puede ser mirar hacia otro lado mientras se resuelven tecnicismos legales.

La decisión del tribunal de apelaciones del Undécimo Circuito refleja una tendencia preocupante de esquivar responsabilidades. Delegar a los estados un tema tan vital para el país como lo es la inmigración permite, en algunos casos, flexibilizar controles y también diluir la rendición de cuentas. Pero los derechos de las personas detenidas y la protección del medio ambiente no deberían depender de quién firma el contrato de gestión de un centro de detención de inmigrantes.

Alcatraz de los Caimanes simboliza algo más que una prisión en los pantanos de la Florida. Es también un reflejo de las políticas inhumanas del gobierno de Donald Trump contra la inmigración, especialmente la que proviene de América Latina.

Si el sistema permite que una instalación así opere sin cumplir normas ambientales claras y bajo sospechas y acusaciones de abusos contra inmigrantes muchas veces detenidos injustamente, entonces el problema no es solo ese centro, sino el marco político y gubernamental que lo hace posible.

La justicia aún no ha dicho la última palabra. El caso regresa al tribunal de distrito, y con él, la oportunidad de examinar más a fondo tanto el impacto ambiental como las condiciones que sufren los detenidos en Alcatraz de los Caimanes. Pero mientras tanto, una pregunta flota en el aire: ¿hasta dónde estamos dispuestos a aceptar que la protección del medio ambiente y los derechos de las personas, en este caso los derechos de los inmigrantes, estén en juego por arbitrariedades o conveniencias políticas?

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Andrés Hernández Alende es un escritor y periodista radicado en Miami. La editorial española Mundiediciones ha publicado sus novelas 'El ocaso' y 'La espada macedonia’.