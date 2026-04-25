Columnistas

El tormento de los migrantes en Estados Unidos continúa: luz verde a polémico centro de detención en Florida

Alcatraz de los Caimanes simboliza algo más que una prisión en los pantanos de la Florida. Es también un reflejo de las políticas inhumanas del gobierno de Trump contra la inmigración, sobre todo la que proviene de América Latina

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Por Andrés Hernández Alende
US President President Donald Trump tours a migrant detention center, dubbed "Alligator Alcatraz," located at the site of the Dade-Collier Training and Transition Airport in Ochopee, Florida on July 1, 2025. President Trump is visiting a migrant detention center in a reptile-infested Florida swamp dubbed "Alligator Alcatraz." Trump will attend the opening of the 5,000-bed facility -- located at an abandoned airfield in the Everglades wetlands -- part of his expansion of deportations of undocumented migrants, his spokeswoman said. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
En julio del año pasado, el presidente Donald Trump recorrió las instalaciones del polémico centro de detención en el estado de Florida. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







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