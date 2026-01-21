Columnistas

Los últimos 70 años 

Costa Rica pasó de ser un país descalzo y pobre en 1930 a convertirse, después de 1940-1950, junto con Uruguay, en la democracia civil más madura de América Latina, con alternancia en el poder, elecciones libres y una clase media que rebasó a todos sus vecinos

Por Jaime Ordóñez
Monumento Nacional, ubicado en el Parque Nacional, en San José, sitio tradicional de celebraciones patrias y punto de referencia para la identidad nacional. (Rafael Pacheco Granados)







